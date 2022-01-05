Тренер Виктор Гончаренко уволен из «Краснодара»

Виктор Гончаренко проработал тренером в футбольном клубе 10 месяцев, вместе с ним были отправлены в отставку два его помощника – Василий Березуцкий и Александр Ермакович. В Российской премьер-лиге клуб идет на пятом месте. Ранее «Краснодар» объявил об уходе из команды тренера Руслана Зубика и тренера-аналитика Андреа Бьянки.
2022-01-05T11:09:42+03:00
2022-01-05T12:01:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2962856-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3595324.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:09, 05 января 2022
Загрузка комментариев...