Тренер Виктор Гончаренко уволен из «Краснодара»

Виктор Гончаренко проработал тренером в футбольном клубе 10 месяцев, вместе с ним были отправлены в отставку два его помощника – Василий Березуцкий и Александр Ермакович. В Российской премьер-лиге клуб идет на пятом месте. Ранее «Краснодар» объявил об уходе из команды тренера Руслана Зубика и тренера-аналитика Андреа Бьянки.