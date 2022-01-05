В Костанае протестующие прорвали оцепление на центральной площади

2022-01-05T10:19:28+03:00 2022-01-05T10:19:28+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962838-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В казахстанском городе Костанай протестующие прорвали оцепление на центральной площади. Толпа разделила силовиков и прорвалась вперед.

Митинги против повышения цен на сжиженный газ идут в республике уже третий день. На этом фоне президент страны Касым-Жомарт Токаев распустил правительство и ввел режим чрезвычайного положения в некоторых областях, например, в Алматинской.