2022-01-05T10:19:28+03:00
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10:19,
05 января 2022
В Костанае протестующие прорвали оцепление на центральной площади
В казахстанском городе Костанай протестующие прорвали оцепление на центральной площади. Толпа разделила силовиков и прорвалась вперед.
Митинги против повышения цен на сжиженный газ идут в республике уже третий день. На этом фоне президент страны Касым-Жомарт Токаев распустил правительство и ввел режим чрезвычайного положения в некоторых областях, например, в Алматинской.