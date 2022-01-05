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10:12,
05 января 2022
В центре Алма-Аты полиция идет вместе с протестующими
Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA Live. Одновременно с этим, orda.kz сообщает, что в центре Алма-Аты происходят столкновения между протестующими и бойцами Национальной гвардии, силовики сдерживают толпу.
Ранее в городе Актобе полицейские выступили на стороне народа и пообещали не применять силу.