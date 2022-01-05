В центре Алма-Аты полиция идет вместе с протестующими

2022-01-05T10:12:40+03:00 2022-01-05T10:12:40+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962836-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA Live. Одновременно с этим, orda.kz сообщает, что в центре Алма-Аты происходят столкновения между протестующими и бойцами Национальной гвардии, силовики сдерживают толпу.

Ранее в городе Актобе полицейские выступили на стороне народа и пообещали не применять силу.