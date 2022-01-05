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10:05,
05 января 2022
Уровень военных НАТО на встрече с Россией будет показателем их готовности к диалогу – МИД РФ
Главной темой переговоров станет военная безопасность в Европе, — заявил РИА Новости заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко. Он добавил, что делегация будет сформирована с учетом решения этой задачи.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что созвал заседание на 12 января.