В Екатеринбурге горит колерный цех, площадь пожара – тысяча квадратных метров, – МЧС

Из ангара были эвакуированы шесть газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, эвакуируется и автотранспорт. В тушении задействованы 14 единиц техники и 45 человек. Пожар начался около восьми часов по московскому времени. Ликвидация огня осложняется горючей загруженностью цеха, пожарные работают с безопасного расстояния.