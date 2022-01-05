В Екатеринбурге горит колерный цех, площадь пожара – тысяча квадратных метров, – МЧС

Из ангара были эвакуированы шесть газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, эвакуируется и автотранспорт. В тушении задействованы 14 единиц техники и 45 человек. Пожар начался около восьми часов по московскому времени. Ликвидация огня осложняется горючей загруженностью цеха, пожарные работают с безопасного расстояния.
2022-01-05T09:55:39+03:00
2022-01-05T09:55:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:55, 05 января 2022
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