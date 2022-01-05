В Алма-Аты начались столкновения протестующих с силами национальной гвардии

2022-01-05T09:52:04+03:00 2022-01-05T09:52:04+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962828-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

На пересечении улиц Толе би и Сейфуллина Нацгвардия пытается остановить продвижение к центру города.

Силовики применяют гранаты со слезоточивым газом, в Алматинской области и в самом городе введен комендантский час и режим чрезвычайного положения на две недели. Одновременно с этим, полицейские в городе Актобе отказались применять силу к протестующим.