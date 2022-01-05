2022-01-05T09:52:04+03:00
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09:52,
05 января 2022
В Алма-Аты начались столкновения протестующих с силами национальной гвардии
На пересечении улиц Толе би и Сейфуллина Нацгвардия пытается остановить продвижение к центру города.
Силовики применяют гранаты со слезоточивым газом, в Алматинской области и в самом городе введен комендантский час и режим чрезвычайного положения на две недели. Одновременно с этим, полицейские в городе Актобе отказались применять силу к протестующим.