В Алма-Аты применяются гранаты со слезоточивым газом – Reuters

В Алма-Аты против протестующих стали применять гранаты со слезоточивым газом, сообщает агентство Reuters. Демонстранты уже около часа стягиваются к центру города. Здание администрации охраняется военными и БТР, некоторые из них протестующие отбили и используют самостоятельно. В Алматинской области был введен комендантский час и режим чрезвычайного положения.
2022-01-05T09:45:47+03:00
2022-01-05T09:45:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:45, 05 января 2022
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