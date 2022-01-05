В Алма-Аты применяются гранаты со слезоточивым газом – Reuters

В Алма-Аты против протестующих стали применять гранаты со слезоточивым газом, сообщает агентство Reuters. Демонстранты уже около часа стягиваются к центру города. Здание администрации охраняется военными и БТР, некоторые из них протестующие отбили и используют самостоятельно. В Алматинской области был введен комендантский час и режим чрезвычайного положения.