Протестующие вновь стягиваются в центр Алма-Аты, захвачена спецтехника

Здание администрации охраняют военные и БТРы, ранее сообщалось, что на площади 11 единиц бронетехники. Ранее в Алматинской области ввели комендантский час и режим чрезвычайного положения, комендантом назначен начальник полиции области Серик Кудебаев.
2022-01-05T09:35:05+03:00
2022-01-05T09:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 05 января 2022
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