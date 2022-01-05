За год москвичи выплатили более 7,7 миллиардов рублей долгов, чтобы выехать за рубеж

По данным Федеральной службы судебных приставов, московские приставы в прошлом году закрыли выезд из страны более 600 тысячам людей. Еще 30 тысяч должников были ограничены в других правах (как правило, это временное лишение прав на управление автомобилем). С них взыскали почти 350 миллионов рублей, сообщает ФССП.