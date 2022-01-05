За год москвичи выплатили более 7,7 миллиардов рублей долгов, чтобы выехать за рубеж

По данным Федеральной службы судебных приставов, московские приставы в прошлом году закрыли выезд из страны более 600 тысячам людей. Еще 30 тысяч должников были ограничены в других правах (как правило, это временное лишение прав на управление автомобилем). С них взыскали почти 350 миллионов рублей, сообщает ФССП.
2022-01-05T09:28:08+03:00
2022-01-05T10:00:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2962820-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3595214.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:28, 05 января 2022
Загрузка комментариев...