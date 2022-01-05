Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме. Подозреваемых задержали, они также сознались в изнасиловании. Ранее их уже арестовывали: один был судим за педофилию, второй — за кражу. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Глава ведомства поручил доложить о всех этапах дела и возможных версиях.
2022-01-05T09:19:54+03:00
2022-01-05T10:04:00+03:00
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09:19, 05 января 2022
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