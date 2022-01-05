Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 295 миллионов, это данные Университета Джонса Хопкинса. Лидером по количеству заболевших и скончавшихся сохраняют США — всего там выявили более 57 миллионов инфицированных. Второе место занимает Индия — более 35 миллионов, третье — у Бразилии, где ковидом заразились свыше 22 миллионов человек.