Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 295 миллионов, это данные Университета Джонса Хопкинса. Лидером по количеству заболевших и скончавшихся сохраняют США — всего там выявили более 57 миллионов инфицированных. Второе место занимает Индия — более 35 миллионов, третье — у Бразилии, где ковидом заразились свыше 22 миллионов человек.
2022-01-05T09:14:20+03:00
2022-01-05T09:59:56+03:00
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09:14, 05 января 2022
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