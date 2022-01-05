Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме – пресс-служба воздушной гавани

2022-01-05T09:01:02+03:00 2022-01-05T09:01:02+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962814-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Несмотря на усиление мер безопасности из-за режима ЧП, аэропорт принимает граждан. В пресс-службе их просят приезжать заблаговременно.

Ранее от очевидцев поступали сообщения, что воздушная гавань охраняется силовиками, а транспорт не ходит.

Режим чрезвычайного положения был введен на две недели.