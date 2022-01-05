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09:01,
05 января 2022
Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме – пресс-служба воздушной гавани
Несмотря на усиление мер безопасности из-за режима ЧП, аэропорт принимает граждан. В пресс-службе их просят приезжать заблаговременно.
Ранее от очевидцев поступали сообщения, что воздушная гавань охраняется силовиками, а транспорт не ходит.
Режим чрезвычайного положения был введен на две недели.