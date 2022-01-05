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08:39,
05 января 2022
Президент Южной Кореи призвал КНДР к возобновлению диалога – Ренхап
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что утром КНДР произвела испытательный пуск снаряда малой дальности. Лидер южнокорейского государства опасается, что это увеличит напряженность в отношениях двух держав, а также призывает КНДР приложить усилия для создания диалога.
Ранее военные сообщали, что Северная Корея запустила ракету на восток с наземной платформы. Спустя 13 минут она упала в море.