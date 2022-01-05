Президент Южной Кореи призвал КНДР к возобновлению диалога – Ренхап

2022-01-05T08:39:34+03:00 2022-01-05T08:39:34+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962812-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что утром КНДР произвела испытательный пуск снаряда малой дальности. Лидер южнокорейского государства опасается, что это увеличит напряженность в отношениях двух держав, а также призывает КНДР приложить усилия для создания диалога.

Ранее военные сообщали, что Северная Корея запустила ракету на восток с наземной платформы. Спустя 13 минут она упала в море.