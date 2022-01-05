Обстановка на площади Республики в Алма-Аты в настоящее время спокойная – «Хабар-24»

2022-01-05T08:34:11+03:00 2022-01-05T08:34:11+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962810-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Периметр оцеплен бойцами Национальной гвардии. В настоящее время там находятся 11 единиц бронетехники и военнослужащие. Полиция не пропускает проезжающие автомобили через площадь, создаются пробки. В других частях города также частично перекрыто движение.

Одновременно с этим, приходят сообщения о скоплениях людей в других городах Казахстана. Они требуют не применять силу к задержанным на акциях протеста и отпустить их.