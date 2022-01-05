2022-01-05T08:34:11+03:00
2022-01-05T08:34:11+03:00
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08:34,
05 января 2022
Обстановка на площади Республики в Алма-Аты в настоящее время спокойная – «Хабар-24»
Периметр оцеплен бойцами Национальной гвардии. В настоящее время там находятся 11 единиц бронетехники и военнослужащие. Полиция не пропускает проезжающие автомобили через площадь, создаются пробки. В других частях города также частично перекрыто движение.
Одновременно с этим, приходят сообщения о скоплениях людей в других городах Казахстана. Они требуют не применять силу к задержанным на акциях протеста и отпустить их.