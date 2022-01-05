Протестующие рабочие требуют освободить задержанных в Алматинской области

2022-01-05T08:24:59+03:00 2022-01-05T08:24:59+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962804-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

По словам корреспондента Orda.kz, обстановка очень напряженная, люди кричат. Ранее МВД Казахстана сообщало, что в ходе акций было задержано более 200 человек.

На площадь в Актау вышли сотрудники корпораций «КазАвтожол» и «Казахтелеком». На них надета рабочая форма, они не вышли на работу. К ним присоединились работники «МАЭК-Казатомпром» — местного энергокомбината.