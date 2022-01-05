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08:24,
05 января 2022
Протестующие рабочие требуют освободить задержанных в Алматинской области
По словам корреспондента Orda.kz, обстановка очень напряженная, люди кричат. Ранее МВД Казахстана сообщало, что в ходе акций было задержано более 200 человек.
На площадь в Актау вышли сотрудники корпораций «КазАвтожол» и «Казахтелеком». На них надета рабочая форма, они не вышли на работу. К ним присоединились работники «МАЭК-Казатомпром» — местного энергокомбината.