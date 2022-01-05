На площадь в Актау пришли сотрудники корпораций «КазАвтожол» и «Казахтелеком»

На площадь Ынтымак в казахском Актау вышли сотрудники «КазАвтожол» и «Казахтелеком». На них надета рабочая форма, они не вышли на работу, передает телеграм-канал ORDA. К ним присоединились работники «МАЭК-Казатомпром» — местного энергокомбината. Люди требуют отставки правительства и всего парламента.