На площадь в Актау пришли сотрудники корпораций «КазАвтожол» и «Казахтелеком»

На площадь Ынтымак в казахском Актау вышли сотрудники «КазАвтожол» и «Казахтелеком». На них надета рабочая форма, они не вышли на работу, передает телеграм-канал ORDA. К ним присоединились работники «МАЭК-Казатомпром» — местного энергокомбината. Люди требуют отставки правительства и всего парламента.
2022-01-05T08:19:28+03:00
2022-01-05T08:19:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:19, 05 января 2022
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