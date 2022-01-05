2022-01-05T08:07:50+03:00
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08:07,
05 января 2022
В Нур-Султане и Алма-Аты наблюдаются сбои в работе сотовых операторов, ограничен доступ в интернет
В крупных городах Казахстана наблюдаются сбои в работе операторов сотовой связи, доступ к интернету ограничен. Не работают мессенджеры WhatsApp и Telegram, заблокированы соцсети Facebook, Twitter и Instagram.
Три дня подряд в республике идут стихийные митинги из-за повышения цен на сжиженный газ.