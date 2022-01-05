В Нур-Султане и Алма-Аты наблюдаются сбои в работе сотовых операторов, ограничен доступ в интернет

2022-01-05T08:07:50+03:00 2022-01-05T08:07:50+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962792-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В крупных городах Казахстана наблюдаются сбои в работе операторов сотовой связи, доступ к интернету ограничен. Не работают мессенджеры WhatsApp и Telegram, заблокированы соцсети Facebook, Twitter и Instagram.

Три дня подряд в республике идут стихийные митинги из-за повышения цен на сжиженный газ.