Аэропорт в Алма-Аты охраняет армия

2022-01-05T08:02:00+03:00 2022-01-05T08:02:34+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962790-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Солдаты стоят на входе в аэропорт в Алма-Аты, общественного транспорта нет. Об этом сообщает krisp__almaty в «Инстаграме».

Ранее сообщалось о закрытии многих магазинов, кафе и отделений банков в городе, стянута бронетехника, военные охраняют административные здания и увозит поврежденные полицейские машины.