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08:02,
05 января 2022
Аэропорт в Алма-Аты охраняет армия
Солдаты стоят на входе в аэропорт в Алма-Аты, общественного транспорта нет. Об этом сообщает krisp__almaty в «Инстаграме».
Ранее сообщалось о закрытии многих магазинов, кафе и отделений банков в городе, стянута бронетехника, военные охраняют административные здания и увозит поврежденные полицейские машины.