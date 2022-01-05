Политическое и социально-экономическое устройство Казахстана не изменится — Токаев
Также сегодня утром Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.
Временно исполнять обязанности премьер-министра будет первый вице-премьер отставного кабинета Алихан Смаилов. Пока же не будет утвержден новый состав, все чиновники продолжат свою работу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже возложил ответственность за происходящее в стране на Министерство энергетики и ряд крупнейших компаний. Ранее в республике начались массовые протесты, которые до сих пор не утихают. Граждане были возмущены тем, что цены на бензин выросли вдвое. Однако позднее из социальных требования переросли в политические и они настаивали на отставке правительства.
Судя по кадрам в социальных сетях, которые выкладывали сами протестующие, они перекрывали движение на центральных улицах Алма-Аты, залезали на БТР. В местном МВД утверждают, что только за минувшую ночь задержаны более 200 митингующих, почти 40 полицейских автомобилей повреждены, пострадали около 100 силовиков. Среди прочего недовольные граждане штурмовали 3 городские администрации. В зданиях выбиты окна и двери.