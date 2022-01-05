В США на 95% доминирует коронавирус штамма «омикрон»

«Дети болеют другим коронавирусом, они болеют омикроном, те, которые поступают с респираторными симптомами, как правило, это маленькие дети. Иногда бывает, что им нужно дать немножко кислород, и они поправляются. В общем, они болеют не тяжело, но массово», — заявил «Эху Москвы» директор в детском госпитале в Форт Лодердейл во Флориде, невролог Майк Мирер.
2022-01-05T07:41:44+03:00
2022-01-05T07:41:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:41, 05 января 2022
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