В США на 95% доминирует коронавирус штамма «омикрон»

«Дети болеют другим коронавирусом, они болеют омикроном, те, которые поступают с респираторными симптомами, как правило, это маленькие дети. Иногда бывает, что им нужно дать немножко кислород, и они поправляются. В общем, они болеют не тяжело, но массово», — заявил «Эху Москвы» директор в детском госпитале в Форт Лодердейл во Флориде, невролог Майк Мирер.