Глава МИД ФРГ вновь призвала к диалогу с Россией по Украине

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила об этом перед вылетом в США. «Действия России имеют цену, выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы входим в решающую фазу, ожидаются важные переговоры на разных уровнях», — заявила Бербок. В Америке она проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном.