Глава МИД ФРГ вновь призвала к диалогу с Россией по Украине

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила об этом перед вылетом в США. «Действия России имеют цену, выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы входим в решающую фазу, ожидаются важные переговоры на разных уровнях», — заявила Бербок. В Америке она проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном.
2022-01-05T07:34:48+03:00
2022-01-05T07:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 05 января 2022
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