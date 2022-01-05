Sony займется созданием электромобилей

Японская корпорация Sony заявила о решении создать новое подразделение, которое займется проектированием электромобилей. Для этого будет создана фирма Sony Mobility, говорится в сообщении компании. Конкретные сроки пока не намечены. Ранее Sony уже демонстрировала проекты передовой потребительской электротехники и робототехники на выставке в Лас-Вегасе.