За нарушение общественного порядка в Казахстане задержаны более 200 человек – МВД страны

В городах Алма-Аты, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на местные здания администрации. В результате протестов травмы получили 95 сотрудников МВД, повреждены более 30 служебных автомобилей. Сейчас на площадях, где вечером и ночью происходили столкновения силовиков и протестующих, дежурят военные, стянута бронетехника.
2022-01-05T07:23:41+03:00
2022-01-05T07:23:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2962778-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:23, 05 января 2022
Загрузка комментариев...