За нарушение общественного порядка в Казахстане задержаны более 200 человек – МВД страны

В городах Алма-Аты, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на местные здания администрации. В результате протестов травмы получили 95 сотрудников МВД, повреждены более 30 служебных автомобилей. Сейчас на площадях, где вечером и ночью происходили столкновения силовиков и протестующих, дежурят военные, стянута бронетехника.