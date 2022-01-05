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07:17,
05 января 2022
Токаев возложил вину за протесты на правительство, в частности, на Минэнерго
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в особенности виновато министерство энергетики, а также предприятия «КазМунайГаз» и «Казахгаз», сообщается в сообщении, распространенном пресс-службой президента.
Ранее Токаев принял отставку правительства страны. Весь вечер в городах Казахстана шли стихийные митинги, полиция применяла силу для подавления акций протеста.