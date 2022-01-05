Токаев возложил вину за протесты на правительство, в частности, на Минэнерго

2022-01-05T07:17:53+03:00 2022-01-05T07:17:53+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962776-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в особенности виновато министерство энергетики, а также предприятия «КазМунайГаз» и «Казахгаз», сообщается в сообщении, распространенном пресс-службой президента.

Ранее Токаев принял отставку правительства страны. Весь вечер в городах Казахстана шли стихийные митинги, полиция применяла силу для подавления акций протеста.