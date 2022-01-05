Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе потушен

2022-01-05T07:12:00+03:00 2022-01-05T07:12:00+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962774-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Пожар, возникший на Амурском газоперерабатывающем заводе, потушен. По сведениям очевидцев, прежде, чем появился огонь, они услышали взрыв.

Возгорание началось в 6 утра по местному времени, в это время на одной из установок проводились пусконаладочные работы под нагрузкой. Сейчас угрозы предприятию и населенным пунктам нет.