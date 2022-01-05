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07:12,
05 января 2022
Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе потушен
Пожар, возникший на Амурском газоперерабатывающем заводе, потушен. По сведениям очевидцев, прежде, чем появился огонь, они услышали взрыв.
Возгорание началось в 6 утра по местному времени, в это время на одной из установок проводились пусконаладочные работы под нагрузкой. Сейчас угрозы предприятию и населенным пунктам нет.