Польша объявила о строительстве новых заграждений на границе с Белоруссией

Варшава заключила три крупных контракта на их возведение. Почти 190 км заграждений – именно столько хочет построить Польша на четырех участках границы с Белоруссией. По данным погранслужбы республики, для этого потребуется около 50 тонн стали. Речь идет о возведении пятиметрового забора, оснащенного современными средствами наблюдения. На проект выделят свыше 370 млн долларов. Всего длина польско-белорусской границы составляет примерно 420 км – таким образом, заграждение должно разместиться на половине от общей ее протяженности.

Ранее в регионе обострился миграционный кризис, связанный с намерением нескольких тысяч человек из Ирака, Ливана, Сирии и еще ряда стран прорваться в Польшу со стороны Белоруссии. Они на протяжении нескольких недель оставались в приграничной зоне, некоторые пытались прорвать заграждения и закидывали польских силовиков камнями. Те, в свою очередь, применяли водометы и слезоточивый газ. Варшава обвиняет в случившемся белорусского правителя Александра Лукашенко. Он же ранее говорил, что на фоне введенных западных санкций больше не будет сдерживать поток мигрантов через свою территорию.

Во временном центре у границы со стороны Белоруссии, по данным Минска, продолжают оставаться около 600 беженцев, желающих попасть в Польшу.