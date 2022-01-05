Ряд стран потребовали от Ирана решить, готовы ли власти республики участвовать в переговорах по сбитому ранее Боингу

Канада и ряд других стран потребовали от Ирана до конца сегодняшнего дня решить, готовы ли власти республики участвовать в переговорах по сбитому в позапрошлом году авиалайнеру.

Если иранские власти не примут предложение, все дальнейшие попытки наладить диалог будут считаться тщетными, заявили представители Канады и еще четырех государств. Их граждане погибли в авиакатастрофе около иранской столицы Тегерана два года назад. Boeing со 176 пассажирами был сбит почти сразу после взлета. Позднее власти Ирана признались в причастности к трагедии: система противовоздушной обороны по ошибке определила гражданский самолет как крылатую ракету и выпустила по нему два снаряда.

Суд в канадской провинции Онтарио расценил действия военных как намеренный акт терроризма и постановил взыскать более 100 млн долларов компенсации в пользу нескольких семей погибших. Их адвокаты считают, что получить деньги простым путем не выйдет: Иран явно не намерен исполнять решение суда. Защита истцов требует наложить ограничение прав собственности на зарубежное имущество исламской республики. Если иранские власти не согласятся на переговоры, то пострадавшие страны обещают решить вопрос иначе, в соответствии с международным правом. Как отмечают адвокаты семей погибших, ограничения могут быть наложены, например, на иранские зарубежные нефтяные танкеры.