Талгарская трасса открыта, но местные жители не могли попасть в Алма-Аты до 7 утра по местному времени

Несмотря на то, что Талгарская трасса открыта, местные жители не смогли попасть в Алма-Аты до 7 утра по местному времени. Машины разворачивали и отправляли назад. При этом не наблюдается ни пробок, ни заторов – количество машин на трассе в разы меньше, чем обычно.