Талгарская трасса открыта, но местные жители не могли попасть в Алма-Аты до 7 утра по местному времени

Несмотря на то, что Талгарская трасса открыта, местные жители не смогли попасть в Алма-Аты до 7 утра по местному времени. Машины разворачивали и отправляли назад. При этом не наблюдается ни пробок, ни заторов – количество машин на трассе в разы меньше, чем обычно.
2022-01-05T05:56:08+03:00
2022-01-05T05:56:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:56, 05 января 2022
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