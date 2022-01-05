СМИ сообщают о новых беспорядках в Казахстане

Как сообщает казахстанский интернет-журнал Vласть, несмотря на заявления руководителя Алматинской администрации Сагинтаева о контроле над ситуацией в городе, в нескольких километрах от центра сейчас слышны взрывы светошумовых гранат.

Массовые митинги прошли в Казахстане в ночь на 5 января, однако люди начали выходить на улицы городов ещё 2 января. Митингующие вышли с требованием снизить цены на сжиженный газ и скандировали за отставку правительства. Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.