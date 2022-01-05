По итогам 2021 года крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor реализовал 2,33 млн автомобилей. При этом продажи американского гиганта General Motors составили 2,2 млн.
Продажи GM упали на 13% в сравнении с 2020 годом. Это связано с нехваткой полупроводников и приостановкой работы заводов. У Toyota также были сложности с производством автомобилей в Соединенных Штатах, но рост спроса на гибридные машины внес большой вклад в продажи. В сравнении с 2020 годом такие автомобили стали покупать на 73% чаще.
Toyota впервые обогнала General Motors по продажам автомобилей на рынке США
По итогам 2021 года крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor реализовал 2,33 млн автомобилей. При этом продажи американского гиганта General Motors составили 2,2 млн.