Согласно указу президента Токаева, члены правительства Казахстана продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина страны.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича», — также говорится в указе, опубликованном пресс-службой президента Казахстана.

Кроме того, новым госсекретарем Казахстана назначен бывший помощник президента Ерлан Карин. Касым-Жомарт Токаев в среду освободил от должности государственного секретаря Крымбека Кушербаева и назначил на этот пост своего экс-помощника Ерлана Карина.

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