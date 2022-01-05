Вертолет МЧС эвакуировал экипаж застрявшего во льдах Охотского моря судна «Григорий Ловцов»

Моряки доставлены в город Николаевск-на-Амуре, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе министерства. Там уточнили, что состояние экипажа оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь не требуется. Всего на борту находились восемь человек.

Днем ранее грузовое судно подало сигнал бедствия, будучи зажатым во льдах в 20 километрах от Шантарских островов. Корабль потерял способность самостоятельно передвигаться и оказался под угрозой повреждения корпуса. Восточное управление транспортного СК начало доследственную проверку инцидента.