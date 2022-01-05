Встреча экс-президента США с журналистами должна была состояться в годовщину того, как его сторонники устроили беспорядки и штурмовали Капитолий.
Причины отмены мероприятия неизвестны. UPD: Как сообщает Франс-Пресс, пресс-конференция отменена «в свете полной предвзятости и нечестности» комитета Конгресса, расследующего нападение его сторонников и СМИ.
Дональд Трамп отменил назначенную на 6 января пресс-конференцию, сообщает Reuters
Встреча экс-президента США с журналистами должна была состояться в годовщину того, как его сторонники устроили беспорядки и штурмовали Капитолий.