Дональд Трамп отменил назначенную на 6 января пресс-конференцию, сообщает Reuters

Встреча экс-президента США с журналистами должна была состояться в годовщину того, как его сторонники устроили беспорядки и штурмовали Капитолий.

Причины отмены мероприятия неизвестны. UPD: Как сообщает Франс-Пресс, пресс-конференция отменена «в свете полной предвзятости и нечестности» комитета Конгресса, расследующего нападение его сторонников и СМИ.