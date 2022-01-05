Зампред комитета Госдумы по международным делам: Запад может использовать протесты в Казахстане в своих интересах

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что Запад может использовать протесты в Казахстане в своих интересах.

«Население Казахстана не смогло не отреагировать на наступление на социально-экономические возможности граждан. То, что было подспудно, сегодня вспыхнуло», — заявил Новиков.

«Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон в своих документах называет двумя главными оппонентами в XXI веке», — заявил Новиков.

Он добавил, что после распада Ссоветского Союза в Казахстане и других странах СНГ накапливались проблемы, передает РИА Новости.