В Костроме задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве 5-летней девочки

Днем 4 января Вероника вышла погулять на улицу. Спустя несколько минут ее схватили двое неизвестных и скрылись вместе с ребенком. На поиски девочки отправились следователи, криминалисты СК, полицейские, добровольцы «Лиза Алерт» и неравнодушные местные жители. Мужчин удалось задержать, они признались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы, сообщили в СК России по региону. Возбуждено уголовное дело.
2022-01-05T01:29:27+03:00
2022-01-05T01:29:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:29, 05 января 2022
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