В Костроме задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве 5-летней девочки

Днем 4 января Вероника вышла погулять на улицу. Спустя несколько минут ее схватили двое неизвестных и скрылись вместе с ребенком. На поиски девочки отправились следователи, криминалисты СК, полицейские, добровольцы «Лиза Алерт» и неравнодушные местные жители. Мужчин удалось задержать, они признались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы, сообщили в СК России по региону. Возбуждено уголовное дело.