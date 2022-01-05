Апелляционный суд в США 4 января возобновил иск против Pfizer и AstraZeneca по делу о финансировании терроризма

Как сообщает агентство Рейтерс, их контракты с министерством здравоохранения Ирака помогли финансировать терроризм, в результате которого во время войны в Ираке погибли американцы.

Иск подали семьи пострадавших от иракской группировки «Джейш аль-Махди», которая контролировала министерство здравоохранения Ирака.

В иске утверждается, что ответчики из европейских и американских компаний по производству медоборудования и фармацевтических препаратов прибегали к коррупции для получения контрактов на поставку медоборудования.