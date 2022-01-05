В Казахстане усиливается охрана общественного порядка, а также особо важных стратегических и государственных объектов. Указом президента Токаева ответственными за применение мер на время ЧП назначены комендатура Мангистауской области, МВД и МЧС.
2022-01-05T01:12:39+03:00
2022-01-05T01:12:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 05 января 2022
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