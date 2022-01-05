Политолог Алексей Макаркин: Власти Казахстана вряд ли будут звать Россию на помощь

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в интервью «Эху» отметил, что Россия будет вести себя осторожно при вмешательстве в протесты в Казахстане. По его словам, казахстанские власти вряд ли будут звать Россию для помощи. Макаркин назвал протесты значимой реакцией на серьёзные социально-экономические проблемы, коррупцию и расслоение в обществе, и повышение цен на газ его стимулировало.