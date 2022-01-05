Митингующие в Алма-Ате не уходят с улиц, полиция проводит задержания – ТАСС

«Протестующих оттеснили с площади (Республики – прим. ред.), группы людей идут теперь по разным улицам города, есть задержанные, их увозят в местное РОВД, в центре слышны еще звуки и видны вспышки, похожие на применение светошумовых гранат. В некоторых местах были стычки с представителями правопорядка, протестующие сожгли как минимум одну их машину. Спецмашины перемещают во дворы, протестующие с улиц пока не расходятся, но кажется, что пик прошел», — рассказали очевидцы корреспонденту ТАСС.