Компания Mercedes отзывает 800 тысяч автомобилей по всему миру

Как пишет немецкая газета «Бильд», потенциальная неисправность может быть в насосе охлаждающей жидкости, из-за чего производитель не исключает риска возгорания. Это касается дизельных внедорожников и классов С, Е и S с датой производства между январем и октябрем 2017 года.
2022-01-04T23:48:15+03:00
2022-01-04T23:48:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:48, 04 января 2022
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