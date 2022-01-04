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23:48, 04 января 2022

Компания Mercedes отзывает 800 тысяч автомобилей по всему миру

Как пишет немецкая газета «Бильд», потенциальная неисправность может быть в насосе охлаждающей жидкости, из-за чего производитель не исключает риска возгорания. Это касается дизельных внедорожников и классов С, Е и S с датой производства между январем и октябрем 2017 года.


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