Власти США надеются, что не придется вводить санкции против России из-за ситуации по Украине

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Москва хорошо представляет, что имеется в виду под мерами, которые последуют в случае эскалации ситуации, но объявлять о них публично Вашингтон не планирует. Ранее бывшие послы США в Москве призвали Белый дом обнародовать санкции на случай возможного вторжения России на Украину.