Власти США надеются, что не придется вводить санкции против России из-за ситуации по Украине

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Москва хорошо представляет, что имеется в виду под мерами, которые последуют в случае эскалации ситуации, но объявлять о них публично Вашингтон не планирует. Ранее бывшие послы США в Москве призвали Белый дом обнародовать санкции на случай возможного вторжения России на Украину.
2022-01-04T23:28:19+03:00
2022-01-04T23:28:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:28, 04 января 2022
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