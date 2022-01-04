Журналист и публицист Егор Просвирнин похоронен сегодня в Москве на Троекуровском кладбище

Как передает ТАСС, пришло более 200 человек — родственники, близкие, коллеги, читатели. Егор Просвирнин погиб днем 27 декабря, выпав с четвертого этажа жилого дома на Тверском бульваре. Ему было 35 лет. Для определения обстоятельств его гибели будет проведена судмедэкспертиза. Просвирнин был главным редактором националистического издания «Спутник и погром», запущенного в 2012 году. В 2017 году оно было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано.
2022-01-04T23:22:45+03:00
2022-01-04T23:22:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:22, 04 января 2022
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