В Алматы происходят столкновения между протестующими и силовиками

Полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как передает РИА Новости, центральная площадь города, на которой собрались около тысячи человек, затянута едким дымом. На улицах появились военные грузовики, сообщают местные СМИ.



Несколько часов назад отключили мобильный интернет, мессенджеры «Телеграм» и WhatsApp стали работать с перебоями. Около часа назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим и призвал их не портить себе жизнь и не поддаваться на провокации. По его словам, законные требования будут учтены.

Протесты в Казахстане начались второго января из-за роста цен на газ. Сегодня демонстранты стали требовать смены режима и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева, они скандируют «Старик, уходи!».