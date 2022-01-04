Умер Владимир Беляев — бывший повар Путина и Ельцина

Он проработал на кремлевской кухне 30 лет в периоды президентства Бориса Ельцина и Владимира Путина. О его смерти стало известно из сообщения на его странице в Facebook. В Национальной ассоциации кулинаров также подтвердили, что Беляев умер сегодня, и отметили, что кулинары всей России «потеряли поистине великого человека».
2022-01-04T21:16:41+03:00
2022-01-04T22:01:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:16, 04 января 2022