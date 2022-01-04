В феврале Украину посетят министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД. В сообщении говорится, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим чешским коллегой Яном Липавским и пригласил его посетить страну. Встреча планируется в конце февраля, на ней также должны присутствовать иностранных дел Австрии и Словакии.
2022-01-04T19:49:53+03:00
2022-01-04T19:49:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:49, 04 января 2022
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