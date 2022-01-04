В феврале Украину посетят министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД. В сообщении говорится, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим чешским коллегой Яном Липавским и пригласил его посетить страну. Встреча планируется в конце февраля, на ней также должны присутствовать иностранных дел Австрии и Словакии.