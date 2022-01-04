Сервис YouTube потребовал от блогера, который переехал из России в США, удалить видео из-за претензий Роскомнадзора

ЛГБТ-активист Феликс Глюкман написал в своем Фейсбуке, что речь идет о видео, в котором он рассказывает, как осознал свою гомосексуальность. Ролик был внесен Роскомнадзором в реестр запрещенной информации. Глюкман отметил, что он не живет в России с 2017-го года, налоги платит в США, видео записывал в Майами и не понимает, почему компания Google выполняет требование Роскомнадзора.
2022-01-04T17:10:34+03:00
2022-01-04T17:10:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:10, 04 января 2022
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