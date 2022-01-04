Экономист Алексашенко: Протесты в Казахстане стали результатом действий властей по сдерживанию цен на газ

Протесты в Казахстане стали результатом действий властей по сдерживанию цен на газ. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

«Ошибка состоит в том, что сдерживание цен — это не экономический, а административный метод контроля за ценами, за инфляцией. И любая попытка делать это рано или поздно приводит либо к социальным потрясениям, либо к высокой инфляции», — пояснил он.

По словам С.Алексашенко, «любые административные ограничения на рост цен в рыночной экономике могут работать очень ограниченное время», и чем дольше власти их сдерживают, «тем больше накал потенциального протеста или взрыва». «Казахские власти действительно очень долго держали регулируемые цены на газ, и в какой-то момент их отпустили. Наверное, ошибкой можно называть и то, и другое. Если уж вы держите цены на газ, то и держите, как, например, делает российское правительство», — отметил экономист.

Рассуждая о том, может ли вылиться в протесты недовольство населения ростом цен и инфляцией в России, С.Алексашенко назвал такой сценарий маловероятным. «Если смотреть на все опросы общественного мнения, которые проводятся последние 30 лет, инфляция и рост цен — это всегда проблема N1 для населения. И при этом никогда в России не было мощных социальных протестов против высокой инфляции, и выходов за то, чтобы правительство начало с ней бороться и индексировать», — напомнил он.

Эксперт обратил внимание, что, по официальным данным Росстата, инфляция прошлого года составила 8,5%. «А если посмотреть на дефлятор ВВП, как в целом росли все цены в экономике, то это уже 18%. Пенсии проиндексированы на 5,9%, то есть только на 2/3. Притом, что в поправленной путинской Конституции прописано, что индексация пенсий не может быть ниже уровня инфляции, и все равно. У нас пенсионеров 40 с лишним миллионов человек. У людей конкретно отбирают деньги, и все сидят молча. Значит, так можно», — заключил С.Алексашенко.