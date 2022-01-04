CNN: Крупнейшая детская больница в США сообщает о четырехкратном увеличении госпитализаций детей из-за коронавируса

Некоторые из них еще не достигли возраста, когда можно вакцинироваться. По словам врача детской больницы в Техасе, некоторые дети, у которых диагностируется коронавирус, обращались за помощью по другим поводам.



Ситуация также осложняется тем, что лечение детей от COVID-19 проводится иначе, чем у взрослых, говорится в материале CNN.