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Эксклюзив Эха 16:20, 04 января 2022

Сергей Алексашенко: Миллион заболевших за сутки в США можно объяснить количеством тестирований

Он также добавил, что столь высокий рост не трансформируется в число госпитализаций. «Если предположить, что в Америке вы все 320-330 млн тестируете каждый день, то удивляться тому, что количество позитивных тестов заболевших составляет миллион — ну, наверное, не очень стоит», — сказал экономист в эфире «Эха Москвы».


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