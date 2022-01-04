Сергей Алексашенко: Миллион заболевших за сутки в США можно объяснить количеством тестирований

Он также добавил, что столь высокий рост не трансформируется в число госпитализаций. «Если предположить, что в Америке вы все 320-330 млн тестируете каждый день, то удивляться тому, что количество позитивных тестов заболевших составляет миллион — ну, наверное, не очень стоит», — сказал экономист в эфире «Эха Москвы».
2022-01-04T16:20:50+03:00
2022-01-04T16:20:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 16:20, 04 января 2022
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