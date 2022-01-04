СМИ: Соглашение о строительстве нового газопровода между РФ и Китаем может усугубить энергетический кризис в Европе

Соглашение о строительстве нового газопровода между Россией и Китаем может усугубить энергетический кризис в Европе – пишет британское издание Daily Express.

Президент России «перехитрил» Европу, заключив сделку с китайскими партнерами о строительстве ветки газопровода «Сила Сибири – 2» — так комментирует соглашение британская пресса. Как сообщает Daily Express, Кремль находится на финальной стадии переговоров с Китаем о строительстве этой топливной магистрали, по которой в перспективе в КНР будет прокачиваться столько же газа, сколько может транспортироваться по уже построенному «Северному потоку-2» в Европу. Опасения экспертов вызваны тем, что «Сила Сибири» будет наполнена газом из месторождений на полуострове Ямал, а это источник и для «Северного потока – 2», идущего в Европу. Как указывают аналитики издания, появление еще одного газопровода позволит Москве решать, кто и по какой цене будет получать российское топливо. Кроме этого, эксперты издания полагают, что растущий энергетический кризис в Евросоюзе заставит политиков пойти на уступки перед Россией и, по их словам, не позволит остановить растущую агрессию Кремля в отношении Украины.

Российский президент и его китайский коллега обсудили проект газопровода в ходе видеоконференции еще в декабре. Основные параметры трубопровода уже определены – сказал тогда глава России.